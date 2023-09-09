Stefan Kuntz: 'Neyi eleştiriyorlar?'

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığımız karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 01:04
Stefan Kuntz: 'Neyi eleştiriyorlar?'
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Alman teknik adam, bir basın mensubunun "Sosyal medyadaki eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunu?" sorusuna, "Neyi eleştiriyorlar? 8-10 pozisyona girdik, onları gole çeviremedik. Bunları mı?" diyerek yanıt verdi.

İlk devre iyi bir oyun oynandığını söyleyen Kuntz,  "İlk devrede oynamak istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Birçok pozisyona girdik. İlk devrede eleştireceğim konu, bu pozisyonlara gole çevirememiş oluşumuz. Yarı devrede daha hızlı oynayabileceğimizi, geçişleri daha iyi yapabileceğimizi, çok fazla top kaybı yapmamamız gerektiğini konuştuk. İkinci devreye başlarken konsantrasyonumuz düştü, uyanıklık konusunda zaafiyet yaşadık. Birçok hata yaptık" ifadelerini kullandı.

Oyuncularını eleştiremeyeceğini dile getiren Kuntz, "Golü yediğimizde de zaten hataları görmüş oldunuz. Aynı zamanda oyuncular ellerinden gelen her şeyi yaptılar oyunu çevirmek için. Bu nedenle onları eleştiremem. Oyuncu değişiklikleri oyuna pozitif yansıdı ve oyunumuz canlandı. Bu yüzden de şans eseri değil hak ettiğimiz bir beraberlik golü attık" şeklinde konuştu.


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