Stefan Kuntz sonrası TFF'de en kritik gün... İşte öne çıkan adaylar!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 08:09

Güncelleme: 19.09.2023 - 09:22

TFF yönetimi bugün kritik bir toplantı yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile önceki gün yolları ayırma kararı alınmıştı. TFF yönetimi, Ay Yıldızlıların yeni hocasının kim olacağına bugün karar verecek. Başkan Mehmet Büyükekşi ise yarın Kuntz ile Riva’da görüşüp ayrılık kararını iletecek.

ÖNE ÇIKAN ADAYLAR

Milli takım için Abdullah Avcı, Fatih Terim, Joachim Löw, Vincenzo Montella ve Sergen Yalçın isimleri ön plana çıkıyor.