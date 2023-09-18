TFF'den Stefan Kuntz açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz hakkında açıklama yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İşte TFF'nin açıklaması:
"Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir."
AYRILIK İDDİASI!
TFF'nin, Ermenistan ve Japonya ile oynanan maçların ardından Alman teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldığı öne sürülmüştü.
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