Stefan Kuntz'dan EURO 2024 Elemeleri kura çekimi açıklaması!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Kuntz, Benim ilk hayalim Türkiye Milli Takımı'nda görev yapabilmekti. İkinci hayalim ise Almanya'ya turnuvaya gidebilmek. Umarım bu hayalim de gerçekleşir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2022 Pazar, 14:50
Stefan Kuntz'dan EURO 2024 Elemeleri kura çekimi açıklaması!
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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi. A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. D Grubu'nda yer alan A Milli Takımı, Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, rakipler hakkında açıklamalar yaptı.

"HAYALİM ALMANYA'YA GİDEBİLMEK"

Stefan Kuntz, "Benim ilk hayalim Türkiye Milli Takımı'nda görev yapabilmekti. İkinci hayalim ise Almanya'ya turnuvaya gidebilmek. Umarım bu hayalim de gerçekleşir" ifadesini kullandı.

"İSTİKRARLI ÇALIŞIYORUZ"

Ay-yıldızlıların teknik patronu, "6 ay içinde resmi maçları oynamaya başlayacağız. Genç bir takımımız var. İstikrarlı bir şekilde üzerine çalışmamız gerekiyor. Son maçlardan derslerimizi çıkardık. Buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.


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