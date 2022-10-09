Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri belli oluyor!

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2022 Pazar, 11:07
<p>A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.</p>

A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

<p>EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyon, TSİ 13.00'te başlayacak.</p>

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyon, TSİ 13.00'te başlayacak.

<p>53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak.</p>

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak.

<p>Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.</p>

Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

<p>Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.</p>

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.

<p>Türkiye'nin kura çekimine 4. torbadan katılacağı kura çekiminde torbalar şöyle:</p>

Türkiye'nin kura çekimine 4. torbadan katılacağı kura çekiminde torbalar şöyle:

<p><strong>1. Torba:</strong> Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya</p>

1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

<p><strong>2. Torba:</strong> Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya</p>

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

<p><strong>3. Torba:</strong> Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan</p>

3. Torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

<p><strong>4. Torba:</strong> Gürcistan, Yunanistan, <strong>TÜRKİYE</strong>, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya</p>

4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, TÜRKİYE, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

<p><strong>5. Torba:</strong> Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta</p>

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

<p>6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn</p>

6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn

<p>Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.</p>

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

EURO 2024 türkiye kura çekimi

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