Stefan Kuntz'dan Milli Takım paylaşımı
A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
A Milli Takım'ın eski çalıştırıcısı Stefan Kuntz'dan, Letonya maçı sonrası tebrik paylaşımı geldi.
Millilerin geçtiğimiz gün Letonya'yı mağlup ederek EURO 2024'e katılma hakkı elde etmesi sonrası, Kuntz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda millileri tebrik etti.
Kunzt paylaşımında, "Tebrik ederim, Milli takım için başarılı yolun devam etmesinden memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gazze davası nasıl satıldı?
- 'Müjde' ikramiyeye bir darbe daha!
- Özgür Özel'den yanıt geldi!
- Polat çifti emniyete gitti: Plaka detayı dikkat çekti!
- Konut alımında hisseli satış dönemi
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı
- Alman gazeteden skandal tercih
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- Duygu Nebioğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar!
- Nilgün Belgün'den 'Metin Akpınar' açıklaması