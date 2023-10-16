Stefan Kuntz'dan Milli Takım paylaşımı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 20:41

Güncelleme: 16.10.2023 - 20:41

A Milli Takım'ın eski çalıştırıcısı Stefan Kuntz'dan, Letonya maçı sonrası tebrik paylaşımı geldi.

Millilerin geçtiğimiz gün Letonya'yı mağlup ederek EURO 2024'e katılma hakkı elde etmesi sonrası, Kuntz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda millileri tebrik etti.

Kunzt paylaşımında, "Tebrik ederim, Milli takım için başarılı yolun devam etmesinden memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.