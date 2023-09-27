A Milli Futbol Takımı ile yollar ayrılmıştı... Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oluyor!
A Milli Futbol Takımı'ndaki görevine son verilen Alman teknik direktör Stefan Kuntz'un Almanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.
A Milli Futbol Takımı ile yolları ayıran Alman teknik direktör Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oluyor.
NTV Spor'un Alman basınından aktardığına göre; Stefan Kuntz Almanya'ya dönüyor.
YENİ ADRESİ ALMANYA
Haberde, 2018'den beri Almanya Kadın Milli Takımı'nın başında olan Martina Voss-Tecklenburg'un yönetici pozisyonuna yükseltileceği yazıldı. Stefan Kuntz'un da Voss-Tecklenburg'dan boşalan koltuğa gelerek Almanya Kadın Milli Takımı'nın yeni hocası olacağı ileri sürüldü.
Kuntz, A Milli Futbol Takımı'nın başında 20 maça çıkmıştı. Alman hoca maç başına 1.95 puan ortalaması yakalamıştı.
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