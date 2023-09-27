A Milli Futbol Takımı ile yollar ayrılmıştı... Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oluyor!

A Milli Futbol Takımı'ndaki görevine son verilen Alman teknik direktör Stefan Kuntz'un Almanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:13
A Milli Futbol Takımı ile yollar ayrılmıştı... Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oluyor!
Abone Ol google-news

A Milli Futbol Takımı ile yolları ayıran Alman teknik direktör Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oluyor.

NTV Spor'un Alman basınından aktardığına göre; Stefan Kuntz Almanya'ya dönüyor.

YENİ ADRESİ ALMANYA 

Haberde, 2018'den beri Almanya Kadın Milli Takımı'nın başında olan Martina Voss-Tecklenburg'un yönetici pozisyonuna yükseltileceği yazıldı. Stefan Kuntz'un da Voss-Tecklenburg'dan boşalan koltuğa gelerek Almanya Kadın Milli Takımı'nın yeni hocası olacağı ileri sürüldü.  

Kuntz, A Milli Futbol Takımı'nın başında 20 maça çıkmıştı. Alman hoca maç başına 1.95 puan ortalaması yakalamıştı. 


Player Alanı
stefan kuntz Almanya Kadın Milli Futbol Takımı a milli futbol takımı TFF

İlgili Haberler

Sosyal medyadan duyurdu... Milli takımda Stefan Kuntz'un ardından bir ayrılık daha!

Sosyal medyadan duyurdu... Milli takımda Stefan Kuntz'un ardından bir ayrılık daha!
Hakan Çalhanoğlu, Stefan Kuntz'un ayrılığı sonrası konuştu... 'Yeni hoca için benim görüşümü aldılar'

Hakan Çalhanoğlu, Stefan Kuntz'un ayrılığı sonrası konuştu... 'Yeni hoca için benim görüşümü aldılar'
A Milli Takım ile ayrılığın ardından Stefan Kuntz'tan ilk açıklama!

A Milli Takım ile ayrılığın ardından Stefan Kuntz'tan ilk açıklama!

En Çok Okunan Haberler