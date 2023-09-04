Stefan Kuntz'tan Melissa Vargas açıklaması: 'Erkek kardeşi var mı?'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sponsorluk anlaşması imza töreninde, A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası zaferi hakkında açıklamalarda bulundu. Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas hakkında konuşan Kuntz, "Melissa Vargas'a sormak lazım acaba erkek kardeşi var mı?" diyerek esprili bir çıkış yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 13:59
Stefan Kuntz'tan Melissa Vargas açıklaması: 'Erkek kardeşi var mı?'
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, BTC Türk ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan sponsorluk anlaşmasında ilginç bir çıkış yaptı.

Yabancı teknik antrenörlere karşı Türkiye'de olan tutumu eleştiren Kuntz, Avrupa Şampiyonu olan Kadın Voleybol Milli Takımı'nı da bir yabancının çalıştırdığını hatırlattı. Kuntz, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Küba asıllı milli oyuncu Melissa Vargas'ın erkek kardeşi olup olmadığını da sordu!

"VARGAS'A SORMAK LAZIM"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Eskişehir'de 8 Eylül Cuma günü Ermenistan ile yapılacak maça hazırlanan Alman teknik direktör Kuntz, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda en değerli oyuncu seçilen Melissa Vargas'dan övgüyle söz ettikten sonra, "Melissa Vargas'a sormak lazım acaba erkek kardeşi var mı?" diyerek, espri yaptı. Kuntz, bu esprisiyle takımında onun gibi bir ismin olmasını temenni ettiğini ima etti.

"GÜVEN DUYMAK GEREKİYOR"

Filenin Sultanları antrenörü Daniele Santarelli'nin başarısına dikkat çeken Kuntz, yabancı hocalara güven duyulması gerektiğini ifade etti. Kuntz, "Voleybol Milli Takımı'nda da yıllardır yabancı bir teknik direktör var, ondan önce de yabancı vardı. Başarı geldi. Böylelikle yabancı hocalara güven duymak gerekiyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ

A Milli Futbol Takımı, 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda Ermenistan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, daha sonra 12 Eylül Salı günü TSİ 15.20'de Belçika'nın Genk şehrinde bulunan Cegeka Arena'nda Japonya ile hazırlık maçı yapacak.


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