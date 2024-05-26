Stefano Pioli, Milan'a 1 puanla veda etti!

Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında kendi sahasında ağırladığı Salernitana ile 3-3 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 09:49
Stefano Pioli, Milan'a 1 puanla veda etti!
Abone Ol google-news

İtalya Serie A son hafta maçında Milan, sahasında Salernitana ile karşılaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan ve 87. dakikasında Milan'ın 3-1 üstünlüğü bulunan maç üst üste gelen gollerle 3-3 sona erdi.

Ev sahibi ekibin golleri 22. dakikada Rafael Leao, 27. dakikada Olivier Giroud, 77. dakikada ise Davide Calabria'dan geldi. Salernitana'nın gollerini 64 ve 89. dakikalarda Simy, 87. dakikada ise Sambia kaydetti.

GİROUD VEDA ETTİ

ABD ekibi Los Angeles'la anlaşan Olivier Giroud, İtalyan ekibine golle veda etti.

Daha önce ayrılacağı açıklanan teknik direktör Stefano Pioli, son maçında 1 puan alabildi.

Bu sonucun ardından Milan, ligi 75 puanla ikinci sırada tamamladı. Salernitana ise 17 puanla son sırada kaldı.


Stefano Pioli haberleri milan haberleri Salernitana haberleri İtalya Serie A haberleri

İlgili Haberler

Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım: 'Sen gelmiyor musun?'

Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım: 'Sen gelmiyor musun?'
Galatasaray kafilesi, Konya'ya gitti

Galatasaray kafilesi, Konya'ya gitti
Kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray, Konya'ya eksiksiz gidiyor!

Kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray, Konya'ya eksiksiz gidiyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aziz Yıldırım açıkladı: 'Kızım, Mourinho ile görüntülü konuşurken...'

Aziz Yıldırım açıkladı: 'Kızım, Mourinho ile görüntülü konuşurken...'
Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu

Zorlu Holding’e ‘İsrail’ protestosu
'Beyaz altın' hasat yolcuğu başladı: 25 ila 30 bin ton üretilecek

'Beyaz altın' hasat yolcuğu başladı: 25 ila 30 bin ton üretilecek
Galatasaray’da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi!

Galatasaray’da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi!
Sabah kahvaltısının sağlıklı lezzeti: Yumurta salatası tarifi

Sabah kahvaltısının sağlıklı lezzeti: Yumurta salatası tarifi
Karagümrük, Süper Lig’e galibiyetle veda etti!

Karagümrük, Süper Lig’e galibiyetle veda etti!
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu!
F1 Monako Grand Prix’sinde pole pozisyonu Leclerc’in oldu

F1 Monako Grand Prix’sinde pole pozisyonu Leclerc’in oldu