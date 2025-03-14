Stephen Curry, 4000 üçlükle tarihe geçti!
Golden State Warriors'ın Sacramento Kings'i 130-104 mağlup ederek üst üste altıncı galibiyetini aldığı maçta Stephen Curry, kariyerinde 4 bin üçlük barajını aşan ilk oyuncu olarak NBA tarihine geçti.
NBA'de 5 maç oynandı. Warriors, konuk ettiği Kings'i 26 sayı farkla yendi ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
Warriors'ta forma giyen 36 yaşındaki ABD'li oyuncu Curry, maçta kaydettiği 2 üçlükle NBA tarihinde 4 bin üçlük sayısına ulaşan ilk oyuncu oldu.
Curry'nin toplam 11 sayı attığı karşılaşmada Kings'te DeMar DeRozan'ın 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
DONCIC'İN 45 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ!
Milwaukee Bucks konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 126-106 yenerek üç maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle oynadı.
Lakers'ta Luka Doncic, 45 sayı, 11 ribaunt kaydetmesine rağmen mağlubiyete engel olmadı.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Washington Wizards: 125-129
Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 126-106
Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 116-110
New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 93-113
Golden State Warriors-Sacramento Kings: 130-104
Spor Haberleri
- Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
- Dev derbinin hakemi için 3 aday!
- Rangers - Fenerbahçe maçının hakemine tepki
- Stephen Curry, 4000 üçlükle tarihe geçti!
- Fred, 13 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı!
- Avrupa şampiyonu milli atıcılar, yurda döndü
- PFDK, Günay Güvenç'in cezasını açıkladı
- PFDK'den Mourinho kararı!
- UEFA ülke puanında son durum!
- Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
- İsrail Şam'ı vurdu!
- Yeni Akit yazarı görevinden uzaklaştırıldı
- Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu
- Özgür Özel istifasını istemişti: Yusuf Özcan istifa etti
- 'Amerika'nın müşterisi yapıldı'
- Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa el öptürdü
- 'Kendi cebinden ödeme' suçu
- Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber!
- Zafer Algöz, 'Şinasi Yurtsever' paylaşımını sildi