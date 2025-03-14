Stephen Curry, 4000 üçlükle tarihe geçti!

Golden State Warriors'ın Sacramento Kings'i 130-104 mağlup ederek üst üste altıncı galibiyetini aldığı maçta Stephen Curry, kariyerinde 4 bin üçlük barajını aşan ilk oyuncu olarak NBA tarihine geçti.

Stephen Curry, 4000 üçlükle tarihe geçti!
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Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:58

NBA'de 5 maç oynandı. Warriors, konuk ettiği Kings'i 26 sayı farkla yendi ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Warriors'ta forma giyen 36 yaşındaki ABD'li oyuncu Curry, maçta kaydettiği 2 üçlükle NBA tarihinde 4 bin üçlük sayısına ulaşan ilk oyuncu oldu.

Curry'nin toplam 11 sayı attığı karşılaşmada Kings'te DeMar DeRozan'ın 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

DONCIC'İN 45 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ! 

Milwaukee Bucks konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 126-106 yenerek üç maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle oynadı.

Lakers'ta Luka Doncic, 45 sayı, 11 ribaunt kaydetmesine rağmen mağlubiyete engel olmadı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Washington Wizards: 125-129

Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 126-106

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 116-110

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 93-113

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 130-104


Etiketler: #stephen curry #nba #Üçlük

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