Stephon Castle yıldızlaştı, Yükselen Yıldızlar turnuvasında şampiyonluğu getirdi!

Yayınlanma: 15.02.2025 - 09:31

Güncelleme: 15.02.2025 - 09:31

Efsanevi oyuncu Chris Mullin'in koçluğunu yaptığı Team C, Jeremy Lin'in yönettiği Team G League'i 25-14 skorla mağlup etti.

Utah Jazz'in genç guardı Keyonte George, finalde galibiyeti getiren basketi kaydetti. Castle'ın asistiyle bulduğu üçlük, Mullin'in ekibini 25 sayıya ulaştırarak şampiyonluk maçının hedef skoruna taşıdı.

Team C, turnuvanın açılış maçında Tim Hardaway Sr.'ın yönettiği Team T'yi mağlup ederek finale yükselmişti. Öte yandan, Lin'in yönetimindeki G League takımı, Mitch Richmond'ın koçluk yaptığı Team M'yi sürpriz bir şekilde saf dışı bırakarak finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Yarı finalde ise hedef skor, finaldeki 25 yerine 40 olarak belirlenmişti.

ALL-STAR'DA SAHNE ALACAKLAR!

Bu galibiyetle birlikte Castle ve takım arkadaşları, NBA'in yeni All-Star turnuva formatında mücadele edecek dördüncü ekip olarak Pazar günü sahaya çıkacak takım olmaya hak kazandı.

Castle ayrıca, performansıyla Yükselen Yıldızlar Turnuvası MVP'si ödülüne layık görüldü.

NBA, All-Star organizasyonunu daha rekabetçi hale getirmek amacıyla bu yıl formatı yenileyerek bir turnuva düzenliyor. Team C, Pazar günü yarı finalde Shaquille O'Neal'ın yönettiği Team Shaq ile karşı karşıya gelecek.

Bu mücadelede Team C'nin başında Chris Mullin yerine Candace Parker olacak. Rakip takımda ise NBA'in süperstarları LeBron James, Stephen Curry ve Kevin Durant yer alacak.