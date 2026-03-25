Cumhuriyet Gazetesi Logo
Steve Nash'ten LeBron James'e Fenerbahçe Beko örneği!

25.03.2026 18:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James ile eski basketbolcu Steve Nash, katıldıkları bir yayında Fenerbahçe Beko'nun oyunundan bahsetti.

LeBron James ve Steve Nash, Mind the Game Podcast serisinin yeni bölümünde Lakers'ın yükselen hücum yıldızı Austin Reaves'i ağırladı.

STEVE NASH'TEN FENERBAHÇE ÖRNEĞİ

Programda modern NBA hücumlarının yeni tarzı konuşulurken Steve Nash, Fenerbahçe Beko ve Sarunass Jasikevicius setlerine de referans verdi;

"Hücumların geldiği nokta tam olarak bu; artık set oynamıyoruz, örneğin 'hayalet perde' oyunu oynuyoruz. Veya diğer birçok hücum aksiyonunu oynuyoruz. Bunlar üzerinden hızlı oynayıp hızlı karar alıyoruz ve buradan avantaj yaratıyoruz. Tam anlamıyla ligin yarısı alanı açıyor, böylece gidip basitçe geçiş oyunu oynayabiliyoruz.

Çünkü bunu savunmak, 'Fenerbahçe'nin en iyi setlerini' savunmaktan çok daha zor. O setleri oynarsanız rakip her perdede adam değişimi yapacak ve siz yine bire bir hücumlara kalacaksınız. Oyunun asıl olayının 'savunmacını geçip bir avantaj yaratmak' olduğu gerçeğine geri dönmemizin bu kadar uzun sürmesi ilginç."

İlgili Konular: #fenerbahçe #LeBron James #Steve Nash

