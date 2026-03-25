Joachim Löw'den Leroy Sane açıklaması!

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası için kadroda 3 bölgede kararsızlık yaşıyor.

Almanya'dan Bild'de yer alan habere göre, Nagelsmann; stoper, sağ kanat ve forvet pozisyonları için kararsızlık yaşıyor.

SANE İLE GNABRY REKABETİ

Bild'de yer alan habere göre, milli takım kadrosunda sağ kanatta şu anda Leroy Sane ile Serge Gnabry arasında rekabet yaşanıyor.

Almanya'nın kasım ayında Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya ile oynadığı maçta iki gol atan Sane, küçük de olsa bir avantaja sahip. Alman basınında yer alan haberde, Sane'nin buna rağmen son haftalarda iyi bir performans göstermediği ve milli takım performanslarında tutarsızlık olduğu yazıldı.

LÖW'DEN SANE İÇİN AÇIKLAMA

Almanya ile Dünya Kupası zaferi yaşayan Joachim Löw, bu bölgedeki rekabet için konuştu.

66 yaşındaki deneyimli teknik direktör, "Serge Gnabry'nin sağlıklı ve formda olduğunda gerçekten harika bir oyuncu olduğu bir sır değil. Gol atabilir, hızlıdır, teknik ve yeteneklidir. Leroy Sane de olağanüstü yeteneklere sahip. Wirtz, Musiala ve Havertz ile birlikte, hücumda olağanüstü seçeneklere sahibiz" diye konuştu.

35 MAÇTA 14 GOLE KATKI

Galatasaray formasıyla bu sezon 35 maçta 6 gol atan ve 8 asist yapan Sane, Almanya'nın İsviçre ve Gana ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer almıştı.

Leroy Sane, 2015 yılından bu yana şans bulduğu Alman Milli Takımı'nda ise 72 maçta 16 kez ağları havalandırdı.