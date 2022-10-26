Steven Gerrard kimdir, nereli? Steven Gerrard hangi takımlarda oynadı?

26 Ekim 2022 Çarşamba, 14:55

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor. Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları arasında Sergen Yalçın ve Senol Güneş yer alırken Steven Gerrard'ın da adı geçiyor.

STEVEN GERRARD KİMDİR?

Steven George Gerrard 30 Mayıs 1980 tarihinde İngiltere'de doğdu. Futbola 1987 yılında Liverpool alt yapısında başladı. Henüz altyapıya gireli 1 sene olmuşken, arazide top oynarken ayak parmağına orak saplanan Gerrard, ayak parmağının kesilmesi tehlikesiyle karşılaşmıştı. Fakat babası Liverpool doktorlarını devreye sokarak onun futbol hayatını kurtardı. Kariyerinin büyük bir bölümünde İngiltere Premier League kulübü Liverpool'da forma giymiştir ve kaptanlık görevi yapmıştır. . Liverpool'daki son maçına 24 Mayıs 2015 tarihinde 6-1 kaybettikleri Stoke City karşısında çıkmış ve Liverpool'daki son golünü de bu maçta atmıştır. 24 Kasım 2016 tarihinde futbolculuk kariyerini bitirdiğini açıkladı. Ocak 2017'de, Şubat ayından itibaren Liverpool'da genç takımm teknik direktör olarak atandı. 7 Eylül 2017'de kulüp, Gerrard'ın 2017-18 UEFA Gençlik Ligi'nde 19 Yaş Altı takımını yöneteceğini duyurdu. 2018–2021 arasında Rangers takımının teknik direktörlüğünü yaptı. 2021–2022 sezonunda Aston Villa'yı yönetti.

BİREYSEL BAŞARILARI

2001 İngiltere Premier League En İyi Genç Oyuncu





İngiltere Premier League Yılın Futbolcusu 2001,2005,2006,2007,2009,2012,





İngiltere Milli Takımı En İyi Futbolcu 2005,2006,2008,2010,2012





2000-2001 Uefa Kupası Final Maçı Oyuncusu





2000-2001 Uefa Kupası'nın En İyi Oyuncusu





2004-2005 Avrupa'da Yılın Futbolcusu





2004-2005 Şampiyonlar Ligi'nin En İyi Oyuncusu





2004-2005 Şampiyonlar Ligi Final Maçı Oyuncusu





İngiltere Premier League Yılın Takımı Orta Saha Oyuncusu 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2013



