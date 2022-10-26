Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşında?

26 Ekim 2022 Çarşamba, 12:29

Türk televizyon tarihinin efsane sunucularından olan Erkan Yolaç'ın biyografisi yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

Erkan Yolaç 24 Şubat 1935 tarihinde Babaeski'de doğdu. Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde doğan Yolaç aslen Edirnelidir. Yolaç'ın ailesi 1941 yılında İstanbul'a taşındı. Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde eğitim aldı. Babasının işi gereği Kastamonu'ya taşındılar. Burada lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı. Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları o yapmaya başladı. 1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı. Ancak Türkiye kendisini sunduğu 'Evet-Hayır'' yarışmasıyla tanıdı.

ERKAN YOLAÇ'IN EŞİ KİM?

1976 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlidir. Çiftin Göksu ve Mehmet adında iki çocukları var.

ERKAN YOLAÇ'IN SAĞLIK DURUMU

87 yaşındaki Yolaç, 2018 yılında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sevenlerini korkutmuştu.

Erkan Yolaç'a torununun doğumu için gittiği Amerika'da zatürree teşhisi konulmuştu. Amerika'da girip olan Yolaç, yüksek ateş yüzünden bilinç kaybı yaşamış ve yoğun bakıma alınmıştı Tedavinin sona ermesinin ardından Türkiye’ye dönen usta sunucu sağlık durumunun iyi olduğunu “Öbür dünyaya gittim, döndüm. Allah’ın takdiri. İyiyim, sıkıntım yok." sözleri ile açıklamıştı.