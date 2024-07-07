Steven Gerrard, Lionel Messi hayalini açıkladı!
Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Ettifaq'ın teknik direktörü Steven Gerrard, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İngiliz hoca, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi takımında görmek istediğini belirtti.
Al Ettifaq Teknik Direktörü Steven Gerrard, Lionel Messi'yi transfer etmek istediğini açıkladı.
Gerrard yaptığı açıklamada, "Hayalim Lionel Messi'yi Al Ettifaq'a transfer etmek. O inanılmaz bir oyuncu ve kulübe büyük değer katar" dedi.
"ZAMAN GERİYE ALINSA..."
Genç teknik direktör, Liverpool'da futbol oynadığı döneme ilişkin ise, "Real Madrid ve Chelsea'den teklifler aldım ama kalbim hep Liverpool'daydı. Bu kararımdan hiçbir zaman pişman olmadım. Zaman geriye alınsa yine Liverpool'u tercih ederdim" diye konuştu.
Lionel Messi ve Ronaldo için de konuşan Gerrard, "Ronaldo harika bir bireysel golcü, Lionel Messi ise komple bir takım oyuncusu. Aralarında seçim yapamam, ikisi de efsane" ifadelerini kullandı.
Al Ettifaq haberleri Steven Gerrard haberleri lionel messi haberleri transfer haberleri Suudi Arabistan haberleri
Spor Haberleri
- Gerrard, Lionel Messi hayalini açıkladı!
- Marcelo Bielsa: 'Futbolu halkın elinden aldılar'
- Max Gredel'in yeni takımı belli oldu!
- Ronaldo'dan 2026 Dünya Kupası mesajı!
- Berke Saka olimpiyat kotası aldı!
- Kırkpınar'da Başpehlivan belli oldu!
- Genç milliler dünya üçüncüsü!
- Fransız futbolcudan transfer yanıtı!
- 90 dakikada bir isabetli pas yaptı tepkilerin odağı oldu
- İngiliz pilot kendi evinde zafere ulaştı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Antik kanalizasyon kazısında keşfedildi
- Skandal paylaşım üzerine soruşturma
- İngilizler, 3 milli oyuncuya hayran kaldı!
- Ailesini uyurken katletti!
- 'Önlem alınmazsa gelecekte su basacak'
- Spor Bakanlığı İl Müdürü'nden skandal paylaşım!
- 'Derhal harekete geçilmeli'
- 'Söke söke alacağız!'
- 'İmamoğlu’na yarayacak’
- Hadise'nin eski eşine ait kahvecinin iflası istendi!