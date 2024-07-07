Steven Gerrard, Lionel Messi hayalini açıkladı!

Yayınlanma: 07.07.2024 - 22:09

Güncelleme: 07.07.2024 - 22:09

Al Ettifaq Teknik Direktörü Steven Gerrard, Lionel Messi'yi transfer etmek istediğini açıkladı.

Gerrard yaptığı açıklamada, "Hayalim Lionel Messi'yi Al Ettifaq'a transfer etmek. O inanılmaz bir oyuncu ve kulübe büyük değer katar" dedi.

"ZAMAN GERİYE ALINSA..."



Genç teknik direktör, Liverpool'da futbol oynadığı döneme ilişkin ise, "Real Madrid ve Chelsea'den teklifler aldım ama kalbim hep Liverpool'daydı. Bu kararımdan hiçbir zaman pişman olmadım. Zaman geriye alınsa yine Liverpool'u tercih ederdim" diye konuştu.

Lionel Messi ve Ronaldo için de konuşan Gerrard, "Ronaldo harika bir bireysel golcü, Lionel Messi ise komple bir takım oyuncusu. Aralarında seçim yapamam, ikisi de efsane" ifadelerini kullandı.