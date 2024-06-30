Lionel Messi'den 13 yıl sonra kötü bir ilk!
Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile 2011 yılından bu yana ilk kez büyük bir turnuvanın grup aşamasında gol atamadı.
Arjantin Milli Takım kaptanı Lionel Messi, milli takım kariyerinde 13 yıl sonra kötü bir ilki yaşadı.
Lionel Messi, ülkesi Arjantin ile Copa America'da oynanan grup aşaması maçlarında iki kez forma giydi ve gol atamadı.
Messi böylece 2011 Copa Amerika'dan bu yana ilk kez büyük bir turnuvanın grup aşamasında golle tanışamamış oldu.
Spor Haberleri
- İngiltere'den Slovakya karşısında inanılmaz geri dönüş!
- Trabzonspor, Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi!
- Lionel Messi'den 13 yıl sonra kötü bir ilk!
- Armand Lauriente kimdir?
- Akın Sözen kimdir?
- Beşiktaş'ta van Bronckhorst görevine başladı!
- Fenerbahçe Beko ayrılığı resmen açıkladı!
- Suudi Arabistan'dan Mauro Icardi'ye dev teklif!
- İlkay Gündoğan'dan Lamine Yamal açıklaması!
- Toni Kroos'tan Real Madrid'e veda!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ailesinden 'zaten vatandaş değil' açıklaması
- TRT'den açıklama geldi!
- Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
- Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü
- Çalışanların hesabına 37 bin 200 TL yatacak
- İzmir'de tüp patlaması: 1 gözaltı
- Kuyumcular artık bu altını almayacak
- 'Bu edepsiz federasyondan bir an önce kurtulmalı'
- İstanbul'da ulaşıma 'Onur yürüyüşü' ayarı
- Sinan Oğan'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası