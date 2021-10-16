Steven Gerrard, Newcastle United iddialarını değerlendirdi
Rangers'ı İskoçya'da şampiyonluğa taşıyan genç teknik direktör Steven Gerrard, hakkında çıkan Newcastle United iddialarını değerlendirdi.
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na devredildikten sonra teknik direktör Steve Bruce ile yollarını ayırmayan Newcastle United'ın başına geçebileceği öne sürülen Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, bu iddiaları güçlendirecek bir açıklama yaptı.
Cuma günü yaptığı basın toplantısında Gerrard, Newcastle'ın başına geçmeyeceği yönündeki iddiaları yalanladı ve Premier Lig'e Suudi yatırımıyla döneceği iddialarına açık kapı bıraktı:
Newcastle'ın başında onun gibi büyük saygı duyduğum bir isim varken spekülasyonlar hakkında yorum yapmak istemiyorum. Şu anda Rangers'ın teknik direktörüyüm ve başkalarının Rangers'ın teknik direktörü olma ihtimallerini konuşmalarını istemem. Dolayısıyla bu konu hakkında da konuşmak istemiyorum. Rangers benim için harika bir takım ve tamamen buraya odaklanmış durumdayım."
Futbolu bırakmasının ardından İskoçya'nın köklü kulübü Rangers'ın başına geçen ve bu takımın başarılarla dolu eski günlerine dönmesinde başrolü oynayan 41 yaşındaki Gerrard, takımıyla geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşamıştı.
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