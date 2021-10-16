Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'dan, Fenerbahçe itirafı

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2021 Cumartesi, 11:19
<p>Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Didier Drogba, Türkiye'de oynadığı döneme dair Fenerbahçe hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.</p>

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Didier Drogba, Türkiye'de oynadığı döneme dair Fenerbahçe hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

<p>Eski Galatasaraylı Didier Drogba, France TV'ye verdiği röportajda Fenerbahçe hakkında gündem olacak açıklamalarda bulundu.</p>

Eski Galatasaraylı Didier Drogba, France TV'ye verdiği röportajda Fenerbahçe hakkında gündem olacak açıklamalarda bulundu.

<p>Drogba, Fenerbahçe maçında ırkçılıkla karşılaştığını iddia etti ve "Irkçılığı, Fenerbahçe maçında umursamadım" ifadelerini kullandı.</p>

Drogba, Fenerbahçe maçında ırkçılıkla karşılaştığını iddia etti ve "Irkçılığı, Fenerbahçe maçında umursamadım" ifadelerini kullandı.

<p>Türkiye dahil birçok ülkede ırkçılıkla karşılaştığını belirten Drogba, "Irkçılıkla mücadelenin birçok yolu var. Bunlar kişiden kişiye değişebilir. Fenerbahçe maçında yaşadığım ırkçılığı umursamadım. Fransa'da bazı takımlara karşı oynadığım maçlardakileri umursamadım. İngiltere'de ya da cahil insanların olduğu başka ülkelerde yaşadıklarımı umursamadım çünkü bunun cehalet olduğunun farkındayım" dedi.</p>

Türkiye dahil birçok ülkede ırkçılıkla karşılaştığını belirten Drogba, "Irkçılıkla mücadelenin birçok yolu var. Bunlar kişiden kişiye değişebilir. Fenerbahçe maçında yaşadığım ırkçılığı umursamadım. Fransa'da bazı takımlara karşı oynadığım maçlardakileri umursamadım. İngiltere'de ya da cahil insanların olduğu başka ülkelerde yaşadıklarımı umursamadım çünkü bunun cehalet olduğunun farkındayım" dedi.

<p>İşini iyi yapmasının ırkçılara en güzel cevap olduğunu belirten yıldız isim, "Bir etki oluşturmak için, yaptığın işi en iyi şekilde yapmak önemli. En güçlü olabilirsen, bu daha önemli. Ben bu yolla insanları saygı duymaya zorladım. Beni ten rengim nedeniyle sevmiyor olsan bile bana katlanmak ve beni alkışlamak zorundasın. Çünkü ben güçlüyüm. Benim ırkçılıkla mücadele yolum ve ırkçı insanları daha az aptal yapma yöntemim buydu" açıklamasını yaptı.</p>

İşini iyi yapmasının ırkçılara en güzel cevap olduğunu belirten yıldız isim, "Bir etki oluşturmak için, yaptığın işi en iyi şekilde yapmak önemli. En güçlü olabilirsen, bu daha önemli. Ben bu yolla insanları saygı duymaya zorladım. Beni ten rengim nedeniyle sevmiyor olsan bile bana katlanmak ve beni alkışlamak zorundasın. Çünkü ben güçlüyüm. Benim ırkçılıkla mücadele yolum ve ırkçı insanları daha az aptal yapma yöntemim buydu" açıklamasını yaptı.

<p>Sarı-kırmızılı kulüpte 2013 Ocak-2014 Temmuz tarihleri arasında oynayan Drogba, 53 maça çıktı ve 20 gol, 13 asistlik performans sergiledi.</p>

Sarı-kırmızılı kulüpte 2013 Ocak-2014 Temmuz tarihleri arasında oynayan Drogba, 53 maça çıktı ve 20 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

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