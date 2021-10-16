Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'dan, Fenerbahçe itirafı

İşini iyi yapmasının ırkçılara en güzel cevap olduğunu belirten yıldız isim, "Bir etki oluşturmak için, yaptığın işi en iyi şekilde yapmak önemli. En güçlü olabilirsen, bu daha önemli. Ben bu yolla insanları saygı duymaya zorladım. Beni ten rengim nedeniyle sevmiyor olsan bile bana katlanmak ve beni alkışlamak zorundasın. Çünkü ben güçlüyüm. Benim ırkçılıkla mücadele yolum ve ırkçı insanları daha az aptal yapma yöntemim buydu" açıklamasını yaptı.