Steven Nzonzi, Konyaspor'a imza attı

Yayınlanma: 25.08.2023 - 17:08

Güncelleme: 25.08.2023 - 17:08

Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, sürpriz bir transfere imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız orta saha Steven Nzonzi ile resmi sözleşme imzalandığı açıklandı.

İşte Konyaspor'un açıklaması;

"Tümosan Konyaspor'umuz, Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile sözleşme imzaladı.

Konyaspor Kulüp Binası'nda düzenlenen imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyemiz Adem Bulut hazır bulundu.

Orta saha bölgesinde görev yapan Fransız futbolcu, Stoke City, Blackburn Rovers, Roma, Sevilla, Rennes takımlarında forma giydi. Nzonzi, son olarak Katar Ligi ekibi Al-Rayyan SC de yaklaşık 2 sezon oynadı. Bir yıllık imza attığımız Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

Tecrübeli orta saha takımımızda 37 numaralı formayı terletecek.

Steven Nzonzi'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."

GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI

34 yaşındaki Steven Nzonzi 2019-2020 yılları arasında Galatasaray forması giydi. Deneyimli 6 numara, sağlık kontrolünün ardından 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Tecrübeli yıldız, son olarak Katar ekibi Al-Rayyan forması giydi. Geçtiğimiz sezon 24 maça çıkarak 1 gol 2 asist kaydetti.