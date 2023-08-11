Konyaspor'dan Morutan açıklaması: 'Ciddi bir aşamaya gelmiştik'

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Olimpiu Morutan transferinden vazgeçtiklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 17:03
Konyaspor'dan Morutan açıklaması: 'Ciddi bir aşamaya gelmiştik'
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Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan için transfer itirafında bulundu.

Özgökçen, Rumen futbolcu ile ilgilendiklerini ancak daha sonra bu transferden vazgeçtiklerini söyledi.

Fatih Özgökçen, Morutan transferi için, "Morutan ile çok ciddi bir aşamaya gelmiştik. Ancak daha sonra farklı istekler nedeniyle vazgeçtik" dedi.

Galatasaray'ın geçen sezon İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı 24 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda da kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

İtalyan ve Süper Lig ekipleriyle adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.


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