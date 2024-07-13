Strasbourg - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 13.07.2024 - 11:01

Güncelleme: 13.07.2024 - 11:01

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'daki son hazırlık maçına çıkıyor.

Sezona Avusturya'nın Graz kentinde hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Fransız temsilcisi Strasbourg ile karşılaşacak.

STRASBOURG - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Merkur Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

STRASBOURG - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.

Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında ise Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.

Jose Mourinho'nun ekibi, Strasbourg ile yapacağı müsabakanın ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek.