Strasbourg - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Avusturya'daki son hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'daki son hazırlık maçına çıkıyor.
Sezona Avusturya'nın Graz kentinde hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Fransız temsilcisi Strasbourg ile karşılaşacak.
STRASBOURG - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Merkur Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.
STRASBOURG - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?
Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.
Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında ise Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.
Jose Mourinho'nun ekibi, Strasbourg ile yapacağı müsabakanın ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek.
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