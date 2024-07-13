Fenerbahçe'den İngiliz devine Ferdi cevabı: İstenen bonservis bedeli belli oldu!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için Manchester United'dan 35 milyon Euro talep ettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2024 - 09:57
Fenerbahçe'den İngiliz devine Ferdi cevabı: İstenen bonservis bedeli belli oldu!
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Fenerbahçe formasıyla geçirdiği başarılı sezonun ardından EURO 2024'te de değerini katlayan Ferdi Kadıoğlu için Manchester United devrede.

Sabah'ta yer alan habere göre Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon Euro ödemeye hazır.

Ancak bu teklifi yeterli bulmayan sarı-lacivertlilerin talebi 35 milyon Euro.

TAKAS FORMÜLÜ GÜNDEME GELEBİLİR

Manchester United'ın teklifini yükseltmemesi durumunda takas formülü gündeme gelebilir.

Bu durumda ise Fenerbahçe'nin Manchester United'dan Jadon Sancho'yu isteyebileceği konuşuluyor.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe kariyerinde toplam 199 maça çıktı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 17 gol ve 22 asistlik katkı verdi.


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