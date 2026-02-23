Strasbourg, Lyon'un tarihi serisini bitirdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.02.2026 10:07:00
Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Lyon'u 3-1 mağlup eden Strasbourg, rakibinin 13 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Strasbourg ile Lyon karşı karşıya geldi. Stade de la Meinau'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Strasbourg 3-1'lik skorla kazandı.

Strasbourg, 37. dakikada Martial Godo'nun golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

52. dakikada Diego Moreira, farkı 2'ye çıkarttı. Lyon, 59. dakikada Corentin Tolisso ile farkı 1'e indirse de Joaquin Panichelli, 83. dakikada penaltıyla maçın skorunu belirledi.

13 maçlık galibiyet ve yenilmezlik serisi sona eren Lyon, 45 puanda kaldı.

3 hafta aradan sonra kazanan Strasbourg ise 34 puana yükseldi.

Lyon, gelecek hafta Marsilya deplasmanına gidecek. Strasbourg ise lig ikincisi Lens'i konuk edecek.

