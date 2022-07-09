Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentinde sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Sturm Graz ile karşılacak.
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi Avusturya Graz'daki kampı devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar bugün saat 20:30'da Avusturya ekibi Sturm Graz ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma Spor Smart'tan canlı yayımlanacak.
Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen son idmanda önce 5'e 2 top kapma pas çalışması ve şut çalışması ardından ise taktiksel antrenman yapıldı.
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