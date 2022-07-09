Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentinde sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Sturm Graz ile karşılacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:00
Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray'ın yeni sezon öncesi Avusturya Graz'daki kampı devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar bugün saat 20:30'da Avusturya ekibi Sturm Graz ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma Spor Smart'tan canlı yayımlanacak.

Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen son idmanda önce 5'e 2 top kapma pas çalışması ve şut çalışması ardından ise taktiksel antrenman yapıldı.


Avusturya galatasaray Sturm Graz
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