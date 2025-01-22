Stuttgart 3 puanı üç golle aldı!

Atakan Karazor'un formasını giydiği Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Slovan Bratislava'yı 3-1 mağlup etti.

Stuttgart 3 puanı üç golle aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 10:23

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Slovan Bratislava ile Stuttgart karşı karşıya geldi.

Stadion Tehelne pole'de oynanan maçta Stuttgart, Slovan Bratislava'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Stuttgart'ın golleri 11. ve 36. dakikada Jamie Leweling'den, 84. dakikada Fabian Rieder'den geldi.

PUAN HASRETİ DİNMEDİ

Slovan Bratislava'nın tek golünü ise Idjessi Metsoko kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde 10 puan toplayarak maç fazlasıyla 21. sıraya yükseldi. Slovan Bratislava ise 0 puanla 35. sırada bulunuyor.

Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasının son haftasında PSG ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi kesin olan Slovan Bratislava ise son haftada Bayern Münih deplasmanına gidecek.


Etiketler: #atakan karazor #Stuttgart #Slovan Bratislava #uefa şampiyonlar ligi

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