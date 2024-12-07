Stuttgart, Atakan Karazor ile iki farktan döndü!

Almanya Bundesliga'da Stuttgart, sahasında Union Berlin'i 3-2 mağlup etti.

Stuttgart, Atakan Karazor ile iki farktan döndü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 09:14

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Stuttgart, sahasında Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Stuttgart Arena'daki maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Union Berlin, Danilho Doekhi'nin 37. dakikada attığı golle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Konuk ekip, Robert Skov'un 48. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

ATAKAN KARAZOR'UN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

Stuttgart, 51. dakikada Nick Woltemade ile farkı bire indirdi. Woltemade, 59. dakikada skoru eşitleyen golü attı. Stuttgart, Atakan Karazor'un 69. dakikada attığı golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Stuttgart'ta 3. golü atan Atakan Karazor, 90 dakika sahada kaldı.

Bir maç aradan sonra kazanan Stuttgart, ligdeki puanını 20'ye yükseltti. Union Berlin, 16 puanda kaldı.

Stuttgart, ligin bir sonraki haftasında Heidenheim deplasmanına gidecek. Union Berlin, sahasında Bochum'u konuk edecek.


Etiketler: #Stuttgart #atakan karazor #Union Berlin

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