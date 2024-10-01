Atakan Karazor oynadı: Almanya'da kazanan çıkmadı!

Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Sparta Prag ile 1-1 berabere kaldı.

Atakan Karazor oynadı: Almanya'da kazanan çıkmadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2024 - 22:12

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Stuttgart, sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Mercedes Benz-Arena'daki mücadele 1-1 sona erdi.

Stuttgart , 7. dakikada Enzo Millot ile öne geçti. Sparta Prag, bu gole 32. dakikada Kaan Kairinen ile cevap verdi.

ATAKAN KARAZOR FORMA GİYDİ

Stuttgart'ta Atakan Karazor, 76 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Stuttgart 1, Sparta Prag 4 puana yükseldi.

Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sparta Prag, Manchester City deplasmanına gidecek.


Etiketler: #atakan karazor #Stuttgart #Sparta Prag #uefa şampiyonlar ligi

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