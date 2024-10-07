Cinsel saldırı ile suçlanıyordu: Milli takımdan Atakan Karazor açıklaması!

Yayınlanma: 07.10.2024 - 19:16

Güncelleme: 07.10.2024 - 19:16

Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, antrenman öncesinde açıklamalar yaptı.

Cinsel saldırı iddiaları üzerine hukuki süreci devam eden Atakan Karazor ile ilgili konuşan Ceyhun Kazancı, 27 yaşındaki futbolcunun suçsuz olduğuna inandıklarını söyledi.

Kazancı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Son 5 Dünya Kupası'nı kaçırdık, tüm hedefimiz 2026'daki Dünya Kupası'na katılmak."

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"



"Dünya Kupası elemeleri öncesi başarıyla atlatmak istediğimiz bir turnuva. İnanıyorum ki önce Samsun'da harika bir atmosfer yakalayacağız. Sonrasında İzlanda'yı da yurtdışında mağlup edip ülkemize 6 puan kazandırmayı hedefliyoruz."

"Bir numaralı hedefimiz milli takım havuzunu genişletmek. Deniz Gül kardeşimizle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Aral, ümit milli takım kadrosunda. Daha başka isimler de var."

ATAKAN KARAZOR AÇIKLAMASI

"Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Psikolojik şiddete de karşıyız. Atakan Karazor'un 2022 yılından beri davası sürüyor. Lütfen şunu unutmayalım. Her birey cezası kanıtlanana kadar masumdur. Biz kardeşimizin masum olduğuna inanıyoruz. Stuttgart'ta kaptanlığa kadar yükseldi. Alman Milli Takımı kendisine büyük ilgi gösterdi. Davası biraz uzadı. Dava hakkında daha fazla bilgi veremiyoruz. Çünkü devam ediyor. Avukatlardan aldığımız bilgiler var. Kendisinin yaşadığı bir talihsizlik olarak değerlendirmek lazım. Biz masum olduğuna inanıyoruz. Kardeşimize sahip çıkmamız lazım. Allah korusun zaten suç kesinleşirse zaten sonuçlarını yaşayacaktır ama biz kendisinin masum olduğuna inanıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na ilk kez davet edildi. Teknik direktör Montella'nın aday kadroya davet ettiği orta saha oyuncusu ilk kez ay-yıldızlı forma ile mücadele etmeye hazırlanırken sosyal medyada bambaşka bir gündem ortaya çıktı.

2022 yazında Ibiza'da tatil yapan Atakan Karazor, arkadaşı Jaskaran T.D. ile cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre; gece kulübünde eğlendikten sonra gidilen villada 18 yaşındaki genç kadın, Atakan Karazor ve Jaskaran T.D. hakkında tecavüz suçlamasıyla polise başvurdu.

Atakan ve arkadaşı bu suçlamayı reddetti ve cinsel birlikteliğin karşılıklı istek üzerine gerçekleştiğini söyledi.

Açılan dava sonrası Atakan Karazor arkadaşı ile birlikte 4 hafta hapis yattıktan sonra serbest kaldı. Yargılandıkları Balear Mahkemesi sözcüsü, Karazor ve arkadaşının serbest bırakılmasına karar verildiğini duyurdu. İki kişinin serbest kalabilmesi için 50 bin Euro kefalet ödeneceği belirtildi ve bu parayı Schalke kulübü ödedi.