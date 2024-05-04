Stuttgart - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında deplasmanda Stuttgart ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:29
Stuttgart - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Sebastian Hoeness'in ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

STUTTGART - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

MHPArena'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

STUTTGART - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Welz'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Stuttgart, ligde oynadığ son maçta Bayer Leverkusen deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ile ayrılmıştı.

Bayern Münih ise kendi sahasında ağırladığı Frankfurt'u 2-1 mağlup etmişti. 


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