Stuttgart - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında deplasmanda Stuttgart ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Sebastian Hoeness'in ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.
STUTTGART - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
MHPArena'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
STUTTGART - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Welz'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Stuttgart, ligde oynadığ son maçta Bayer Leverkusen deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ile ayrılmıştı.
Bayern Münih ise kendi sahasında ağırladığı Frankfurt'u 2-1 mağlup etmişti.
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