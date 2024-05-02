Ralf Rangnick'ten Bayern Münih'e yanıt! Resmen açıklandı...

Adı Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih ile anılan Alman teknik direktör Ralf Rangnick, Avusturya Milli Futbol Takımı ile devam kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 13:19
Ralf Rangnick'ten Bayern Münih'e yanıt! Resmen açıklandı...
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Avusturya Futbol Federasyonu, kalması için Ralf Rangnick'i ikna etti.

Bayern Münih'in bir süredir görüştüğü Alman teknik direktör, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

ADI BAYERN MÜNİH İLE ANILIYORDU

Avusturya Futbol Federasyonu, Bayern Münih'in görüştüğü Ralf Rangnick'in ayrılmayacağını duyurdu.

Bayern ile görüşen 65 yaşındaki teknik direktörün, Alman devine teşekkür ederek masadan kalktığı kaydedildi.

Avusturya Milli Takımı ile toplamda 20 maça çıkan Rangnick, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.


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