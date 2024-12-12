Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde umudunu sürdürdü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart, sahasında Young Boys'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde umudunu sürdürdü!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 09:31

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Stuttgart, sahasında Young Boys ile karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Arena'daki maçı Alman ekibi 5-1'lik skorla kazandı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Angelo Stiller, 53. dakikada Enzo Millot, 61. dakikada Chris Führich, 66. dakikada Josha Vagnoman ve 75. dakikada Yannik Keitel attı. Young Boys'un tek golü 6. dakikada Lukasz Lakomy'den geldi.

Bu sonucun ardından Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde 7 puana yükseldi. Alman ekibi, son 24 için umudunu korudu. Young Boys'un ise altı maç sonunda puanı bulunmuyor.

Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Slovan Bratislava deplasmanına gidecek. Young Boys, bu kez Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Stuttgart #young boys #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Malmö'den flaş Galatasaray açıklaması: 'Beşiktaş gibi değil'

Malmö'den flaş Galatasaray açıklaması: 'Beşiktaş gibi değil'
Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız'ı devirdi!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız'ı devirdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler