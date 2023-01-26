Su topunda ENKA kazandı, Galatasaray mağlup oldu
Su topu LEN Erkekler Challenger Kupası'nın çeyrek final mücadelesinin ilk maçında ENKA Hollanda ekibi ZPC Het Ravjin'i 14-8 yendi. Galatasaray ise GS Apollon Smyrnis'e 9-5 kaybetti.
Su topunda LEN Erkekler Challenger Kupası çeyrek final ilk maçlarında ENKA sahasında kazanırken, Galatasaray deplasmanda kaybetti.
ENKA, evinde Hollanda ekibi ZPC Het Ravijn'i ağırladı. Rakibini 14-8 yenen ENKA, rövanş için avantaj yakaladı.
Galatasaray ise Yunanistan deplasmanında GS Apollon Smyrnis'e 9-5 kaybetti.
Bu karşılaşmaların rövanşları, 8 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
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