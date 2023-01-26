Su topunda ENKA kazandı, Galatasaray mağlup oldu

Su topu LEN Erkekler Challenger Kupası'nın çeyrek final mücadelesinin ilk maçında ENKA Hollanda ekibi ZPC Het Ravjin'i 14-8 yendi. Galatasaray ise GS Apollon Smyrnis'e 9-5 kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 07:22
Su topunda ENKA kazandı, Galatasaray mağlup oldu
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Su topunda LEN Erkekler Challenger Kupası çeyrek final ilk maçlarında ENKA sahasında kazanırken, Galatasaray deplasmanda kaybetti.

ENKA, evinde Hollanda ekibi ZPC Het Ravijn'i ağırladı. Rakibini 14-8 yenen ENKA, rövanş için avantaj yakaladı.

Galatasaray ise Yunanistan deplasmanında GS Apollon Smyrnis'e 9-5 kaybetti.

Bu karşılaşmaların rövanşları, 8 Şubat Çarşamba günü oynanacak.


Su topu ENKA galatasaray

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