Süleyman Hurma'dan canlı yayında 'Emre Mor' açıklaması

01 Haziran 2022 Çarşamba, 15:17

Süper Lig'de sezonu 57 puanla 8. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma katıldığı bir televizyon programında canlı yayında önemli açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de yabancı sayısındaki belirsizlikten şikayet eden Süleyman Hurma, "Yabancı sayısı problemi... Çıfıt Çarşısı gibi. Milli takım yeniliyor, devlet büyüklerine gidip 'Efendim yabancı sayısından dolayı yenildik' diyorlar. O zaman yabancı yasaklansın. Kulüp takımı eleniyor, 'Yabancı yok diye elendik' diyorlar. O zaman yükselsin. Yabancı uygulaması olmasın dedik. 'Yabancı alma' diyorlar ama Türk oyuncu daha pahalı. Peki nasıl yapacağız transferi? Halka yalan konuşuyorlar. Bilmedikleri bir oyunu biliyorlarmış gibi anlatıyorlar. Cahilliği kendilerine sigorta ediyorlar. Milli takım başarısız olduğunda sebebinin yabancı sınırlaması olarak gösterilmesinin doğru olmadığına değinen Hurma, "Milli Takım yeniliyor, yabancı indirilsin! Kulüp takımı Avrupa’da eleniyor, yabancı çıkarılsın! Böyle evrensel bir işte Aklıevvel biri çıkıp, 'İstiklal Marşı okunuyor ama Türk futbolcu yok' diyor. Ama başka bir milletten kızımız, atletimizde bizim adımıza yarışıyor" şeklinde konuştu.

Altyapılardan yeterince sporcu yetişmemesiyle ilgili olarak ise Hurma, "İnsan yetiştirmek için zaman, para, tesis ve bilgiye ihtiyaç var. Bizde sadece insan var. Altyapıdan oyuncu çıkarmak ülkenin spor politikasıyla ilgilidir. Yoksa 80 milyonluk ülkede bunu 100 kulüp yapamaz" dedi.

"ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞMEMİZDE KONU EMRE MOR DEĞİLDİ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a bir Türk vatandaşı olarak iyi bakmadığını belirten, Süleyman Hurma, "Futbol insanı olarak da doğru yolda olmadığını biliyorum. Emre Mor olayıyla ilgili milli maçlar bittikten sonra başka açıklamalarım da olacak. Burası Patagonya değil. Emre Mor, beklediğimiz seviyeye gelirse dünya çapında bir oyuncu olacak. Lüksemburg'la oynayacağız ya... Al bir gör bakalım, teste sok. Kuntz, 2 kere bizim maçımızı seyretse zaten Emre Mor'u alırdı. Ama Kuntz, Bundesliga'da küme düşme maçında yorumculuk yapıyor" diye konuştu.

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Emre Mor'un transferi için anlaşmaya vardıklarına dair çıkan iddialarla ilgili olarak ise "Emre Mor için yurtdışından iki tane resmi teklif aldım. Yeterli değildi, reddettim. Ali Koç'la görüşmemizde konu Emre Mor değildi. Benim en büyük arzum; Emre Mor'u bir sene daha tutup çok yüksek bedelle Avrupa'ya satmak" dedi.