Süleyman Hurma'nın annesi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:24

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 15:24

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Kulübü, başkan Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

BABASINI KAYBETMİŞTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Başkanımız Süleyman Hurma'nın kıymetli annesi Şükriye Hurma Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Sayın başkanımıza, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Merhumenin cenazesi yarın öğle namazını müteakip Tuzla Yıldız Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Hurma'nın 5 gün önce babası Ziya Hurma da hayatını kaybetmişti.