Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor'u rahat geçti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Opet deplasmanda konuk olduğu Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Asisye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Cansu Bir, Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Nazlı Eda Kafkas)
Fenerbahçe Opet: Stysiak, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Cansu Çetin, De Souza)
Setler: 17-25, 18-25, 25-20, 22-25
Süre: 107 dakika (22, 27, 28, 30)
En Çok Okunan Haberler
-
- Ersan Şen katılacağı partiyi açıkladı
- Alman muhabirden Erdoğan'ı kızdıran soru!
- Yerlikaya İzmir'i gözüne kestirdi
- Son gün 30 Kasım: Cezası büyük
- Tramvaydan inme zamanı!
- Limak yine kıyıma hazırlanıyor!
- 'İspat ederlerse politikayı bırakıyorum!'
- AKP neden caydırıcı adım atmıyor?
- İYİ Parti'de istifa rüzgârı
- Hançerler kınından çıktı