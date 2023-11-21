Fenerbahçe Opet hata yapmadı... Evinde net skor!

Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında kendi evinde ağırladığı Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 17:28
Fenerbahçe Opet hata yapmadı... Evinde net skor!
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Tuncay Sevin, Recep Karakoç

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Ergül Eroğlu, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal, Fetisova)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Aşçı, Aslı Tecimer, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Simone Lee, Aleyna Vence (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Tanıl, Çağla Erdem, Ceylan Arısan, Simonenko, Merve Nezir, Karmen Aksoy)

Setler: 25-14, 25-14, 25-14

Süre: 64 dakika (21, 22, 21)


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