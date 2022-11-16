Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, PTT'ye set vermedi
Kadınlar Voleybol Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, PTT'yi 3-0 mağlup etti.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Opet, başkent temsilcisi PTT'yi 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş
Fenerbahçe Opet: Lazareva, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Carneiro, Cristina, Aslı Kalaç (Gizem Örge, Buse Ünal, Beliz Başkır, İpar Özay Kurt, Cansu Çetin)
PTT: Merve Tanyel, Elif Su Yavuz, Elif Boran, Derin Ezgi Taşdemir, Janset Cemre Erkul, Gizem Mısra Aşçı (Melisa Memiş, Yağmur Mislina KIlıç)
Setler: 25-14, 25-20, 25-19
Süre: 68 dakika (22, 24, 22)
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