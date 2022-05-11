Sultanlar Ligi’nde şampiyon belli oluyor
Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı 5. ve son maçında VakıfBank yarın Fenerbahçe Opet’i konuk edecek. Kazanan takım sezonu şampiyon tamamlayacak.
VakıfBank ile Fenerbahçe arasındaki Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı’nda heyecan sona eriyor.
Serinin 5. karşılaşması yarın saat 19.00’da VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak. Seride 2-2 eşitlik bulunuyor. İlk maçı sarı-lacivertliler 3-1, ikinci müsabakayı da sarı-siyahlılar 3-1’lik skorla kazandı. Serinin 3. müsabakasını 3-1 alan Fenerbahçe seride 2-1 öne geçse de, VakıfBank 4. maçta geriden gelerek rakibini 3-2 yendi ve seriyi 2-2’ye taşıdı.
Yarın oynanacak müsabakada kazanan takım 2021-2022 sezonu Sultanlar Ligi’nde şampiyon olacak.
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