Sultanlar Ligi’nde şampiyon belli oluyor

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:04

VakıfBank ile Fenerbahçe arasındaki Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı’nda heyecan sona eriyor.

Serinin 5. karşılaşması yarın saat 19.00’da VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak. Seride 2-2 eşitlik bulunuyor. İlk maçı sarı-lacivertliler 3-1, ikinci müsabakayı da sarı-siyahlılar 3-1’lik skorla kazandı. Serinin 3. müsabakasını 3-1 alan Fenerbahçe seride 2-1 öne geçse de, VakıfBank 4. maçta geriden gelerek rakibini 3-2 yendi ve seriyi 2-2’ye taşıdı.

Yarın oynanacak müsabakada kazanan takım 2021-2022 sezonu Sultanlar Ligi’nde şampiyon olacak.