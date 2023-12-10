Sumudica'dan mağlubiyet yorumu: 'Fenerbahçe'yi yenen bir takımla oynadık'
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuştu. Sumudica, 'Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen bir takımla oynadık. Arada çok büyük bir kadro farkı var' dedi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-1 kaybedilen Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Sumudica, "Takımın performansıyla ilgili konuşalım ama çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen bir takımla oynadık. Arada çok büyük bir kadro farkı var" dedi.
TRANSFER MESAJI
Rumen teknik adam, "Furkan'ın olmayışı Türk statüsünü etkiledi. Ogün vardı sahada onu değiştirmek istedik ama başka Türk oyuncu yoktu. Biz buraya geldiğimizde takım 0 puandaydı. 5 maçta 15 puan topladık. Taraftarın verdiği tepkiyi de anlamıyorum. Bütün olmamız gerekiyor. Taraftarın tepkisini anlıyorum. 3 yıl önceki kadroyu ben kendim kurmuştum ama şimdi ben geldiğimde 4 transfer yapma hakkım vardı. Nita, Draguş gibi isimleri aldık onların performansları iyiydi. Bizim en az 5 6 transfer yapmamız gerekiyor" diye konuştu.
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