Marius Sumudica: 'Sahanın içine girip gol atamam'

Yayınlanma: 30.10.2023 - 23:13

Güncelleme: 30.10.2023 - 23:13

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş'a karşı 2-0 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Sumudica, "Bugün aslında benim takımım 60 dakika boyunca çok iyi oynadı. Markaj hatasından dolayı gol yedik. Daha iyi olmamız lazım. Birinci golden sonra daha açık oynamaya başladık, ikinci gol geldi maalesef. Kayserispor maçında 4-5 pozisyona girdik, atamadık. Başakşehir maçında aynısı, Beşiktaş'a karşı da pozisyonlar yakaladık. Çok net pozisyonlardı bunlar. Deplasmanda eğer gol atamazsanız, kazanamazsınız. Bugün de öyle oldu. 3 deplasmanda 14 pozisyona girdik ama bunları gole çeviremedik. Ben takımı sadece hazırlayabilirim. Takımı bu şekilde hazırlayabilirim ama bu da bir yere kadar. Sahanın içine girip de kendim gol atamam" sözlerini kullandı.

"TEK EKSİK GOLDÜ"



Rumen teknik direktör sözlerine, "Takıma rakip kaleye gelene kadar antrenman yaptırabilirim, gerisi, gol atmaları, onlara, kalitelerine kalmış" diye devam etti.

Marius Sumudica, son olarak, "Gerçekten çok mutluyum takımımdan. Çok iyi mücadele ettiler, çok iyi oynadılar. Sadece gol eksikti bugün" açıklamasında bulundu.