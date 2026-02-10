ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı Super Bowl'da ünlü sanatçı Bad Bunny'nin devre arası gösterisi, şampiyonluk kupasını alan Seattle Seahawks'tan daha çok konuşuldu. Peki, Super Bowl nedir, hangi spor dalıdır? Super Bowl neden bu kadar ilgi görüyor?

SUPER BOWL NEDİR?

Super Bowl, Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl oynanan en önemli Amerikan futbolu maçı olarak nitelendirilir. Bu etkinlik sayesinde National Football League (NFL) şampiyonunun saptanması söz konusu olur. Bununla beraber Super Bowl’u önemli kılan detaylar arasında ilgili karşılaşmanın Amerikan spor takvimindeki en büyük tek günlük spor etkinliği olması yer alır.

Super Bowl karşılaşmasında NFL’in Amerikan Futbol Konferansı (AFC) ve Ulusal Futbol Konferansı şampiyonları birbiriyle mücadele eder. Dolayısıyla bu maç sezonun zirve noktasını oluşturan kritik bir organizasyondur. Buna ek olarak Super Bowl dünya çapında merak uyandıran müzik şovlarıyla da meşhurdur. Bu bağlamda kritik maç öncesinde ve devre arasında sergilenen gösteriler milyarlarca insan tarafından ilgi görür. Günümüzde dek düzenlenen Super Bowl devre arası gösterilerinde Madonna, Michael Jackson, Beyonce, Coldplay ve The Weekend gibi ikonik isimler performans sergilemiştir.

SUPER BOWL NE ZAMAN OLUR?

ABD’de her sene düzenlenen Super Bowl maçları Roma rakamlarıyla temsil edilir. Bu rakamlar Super Bowl şampiyona sayısının takip edilmesini sağlar. Böylece söz konusu karşılaşma ile birlikte bir önceki senenin yaz aylarında başlayan sezon sonlandırılır. Buna ek olarak “Super Bowl hangi dönemde gerçekleştirilir?” sorusuna yanıt arayanlara “şubat” bilgisi aktarılmalıdır. Maçın net tarihi ise sezon için planlanan şampiyona karşılaşması takvimine göre değişkenlik gösterebilir.