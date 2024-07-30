Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar?
2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş 3 Ağustos’ta Süper kupa maçında karşılaşacak. Taraftarların yer alacağı tribünler kura çekimi ile belirlenirken gözler biletlerin satışa sunulacağı tarihe çevrildi. Peki, Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar?
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren iki takımda Süper Kupa’yı kazanmak istiyor. Galatasaray son hazırlık maçında Parma’ya mağlup olurken Beşiktaş ise son randevusunu Sakaryaspor karşısında oynayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadelenin biletlerine taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Peki, Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar?
SÜPER KUPA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynaancak Süper Kupa mücadelesi 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45’te başlayacak.
Süper Kupa heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler için biletlerin satışa sunulacağı tarih belli oldu.
Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri 30 Temmuz’da satışa çıkacak. Biletler sabah saat 09.00'dan itibaren satın alınabilecek.
TFF'DEN BİLET FİYATLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
"Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında 3 Ağustos'ta oynanacak Turkcell Süper Kupa 2024 müsabakası biletleri 30 Temmuz Salı günü (yarın) 09.00'da satışa sunulacak.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçın bileti www.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satış kuralları ile ilgili tüm detaylar www.passo.com.tr adresinde yer alacak.
Turkcell Süper Kupa 2024 maçının bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri 1200 TL olarak belirlendi. Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar Batı ve Güney, Beşiktaşlı taraftarlar Doğu ve Kuzey Tribünlerinde yer alacak."
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri 1200 TL olarak belirlendi. Biletler, 30 Temmuz 2024 Salı günü www.passo.com.tr sitesinden satışa çıkarılacaktır. Tüm bilet satış detayları passolig sitesinde yer alacaktır.
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