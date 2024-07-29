Dursun Özbek'ten transfer sözleri! '8 numara için son derece...'
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer için açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen'i anma töreninde açıklamalarda bulundu.
Özbek, "Her sene Ali Sami Yen ağabeyimizi anıyoruz. Tüm Galatasaraylılar olarak buraya geliyoruz. Ali Sami Yen ile birlikte Süleyman Seba'yı andık. Ruhları şad olsun. Işıklar içinde uyusunlar. Onları hiç aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Onları anmak bizim görevimiz. Bugün onun için buradayız" dedi.
TRANSFER, 8 NUMARA
Transfer için gelen soruya cevap veren Dursun Özbek, "Cumartesi Süper Kupa'yı oynayacağız. Transfer sezonu devam ediyor. Hocamızla birlikte tespit ettiğimiz eksiklerimiz var. Bir kısmını giderdik, bir kısmını da en kısa sürede gidereceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Elimizde şampiyon olan bir kadro var. İki sene üst üste şampiyon olduk. İki sene üst üste şampiyon olan bir hocamız var. Bunlar zaten Galatasaray'ın en büyük gücü. İhtiyaç duyulan yerlere transferlerimiz devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz. Bir kısmını yaptık, bir kısmını da kısa sürede bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek, 8 numara transferi için, "8 numarayı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Onun için son derece sıkı çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede taraftarlarımıza haber vereceğiz" diye konuştu.
Spor Haberleri
- Nisanur Erbil, Paris 2024'e son 16'da veda etti!
- Milli eskrimci Nisanur Erbil kimdir?
- Ronaldo'ya Suudi Arabistan'da yüklü fatura!
- Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
- Melissa Vargas, Olimpiyat tarihine geçti!
- Galatasaray ayrılığı açıkladı!
- İklim aktivistlerinden havalimanında oturma eylemi
- Santarelli: 'Yapmayacağımız şeyleri yaptık'
- Eda Erdem'den Hollanda maçı açıklaması!
- Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kenan Işık hayatını kaybetti
- Yavaş'tan Erdoğan'a 'SGK borcu' tepkisi
- Banu Alkan'ın Safiye Soyman'a taziye mesajı tepki çekti
- 'Karabağ'a, Libya'ya nasıl girdiysek...'
- Sınır 20 bini de geçti!
- Kafaları karıştıran fotoğraf: Parti mi değiştiriyor?
- Memura ikramiye kararı
- Devleti esir alan zorbalık
- Real Madrid'den Arda Güler kararı
- '7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüksek'