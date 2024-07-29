Süper Lig ekibine transfer oluyor... Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
RAMS Başakşehir'in, Beşiktaş forması giyen Onur Bulut ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Kayserispor'dan 1 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Onur Bulut, siyah beyazlılardan ayrıldı.
ONUR BULUT BAŞAKŞEHİR'DE
Ajansspor'un haberine göre Başakşehir, 30 yaşındaki Onur Bulut'un transferini bitirdi.
Haberde deneyimli sağ bekle 3 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş ile 42 maça çıkıp 3021 dakika sahada kalan Onur Bulut 1 gol, 3 asistlik istatistik yakalamıştı.
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