Süper Kupa maçı öncesi... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:02

Güncelleme: 31.07.2024 - 09:02

Yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Sakaryaspor'la karşılaşan Beşiktaş'ta genç futbolcu Serkan Emrecan Terzi maça devam edemedi.

Mücadelenin 9. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından kenara gelen genç sol bek, yerini Poyraz Gelen'e bıraktı.

Beşiktaş, Emrecan Terzi'nin sakatlığıyla ilgili son durumu paylaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Sakaryaspor’la oynadığı hazırlık maçının 9. dakikasında sol dizinde oluşan rotasyonel yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol diz dış arka köşe kapsüler yapılarında gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Serkan Emrecan Terzi’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.