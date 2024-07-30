Süper Kupa öncesi... Beşiktaş'tan iki gollü prova!

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri Jackson Muleka ile Mustafa Hekimoğlu kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 19:54
Süper Kupa öncesi... Beşiktaş'tan iki gollü prova!
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Giovanni van Bronckhorst'un yönetimindeki Beşiktaş, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi çıktığı son hazırlık maçında Suat Kaya'nın ekibi Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçta Beşiktaş'ın gollerini 44. dakikada Jackson Muleka ve 79. dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydederken, Sakaryaspor'un golünü 38. dakikada Demir Ege Tıknaz kendi ağlarına gönderdi.

YENİ TRANSFERLER FORMA GİYMEDİ

Beşiktaş'ın yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı maçta Ciro Immobile, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Al Musrati gibi isimler maçta forma giymedi.

Beşiktaş bir sonraki maçında sezonun ilk resmi maçı olan Süper Kupa finalinde Galatasaray ile 3 Ağustos Cumartesi günü 20.45'te karşılaşacak.


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