Yeni adresi belli oldu: Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Beşiktaş'ın altyapısında forma giyen orta saha oyuncusu Emre Kaya'yı renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 18:53
Yeni adresi belli oldu: Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
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Beşiktaş, Emre Kaya'nın Ümraniyespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Kaya'nın nihai transferi hususunda Ümraniyespor'la anlaşmaya varılmıştır. Emre Kaya'ya yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

19 yaşındaki Emre Kaya, geçen sezon U19 Süper Ligi'nde 11 kez Beşiktaş formasını sırtına geçirmişti.


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