Süper Kupa maçında sakatlanmıştı: Hollandalı hoca Gedson Fernandes'in alternatifini buldu!

Yayınlanma: 08.08.2024 - 11:35

Güncelleme: 08.08.2024 - 11:35

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanda, ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasından sonra dar alanda çift kale maç oynadıkları aktarıldı. Van Bronckhorst'un bir gün izin verdiği siyah-beyazlılar, Samsunspor mesaisine cuma günü devam edecek.

GEDSON YERİNE ONANA

Turkcell Süper Kupa maçında ayak bileği burkulan Gedson Fernandes çalışmada yer almadı. Portekizli futbolcunun, Samsunspor maçına yetişmesinin zor olduğu aktarıldı.

Milliyet'in haberine göre teknik patron Van Bronckhorst, Gedson'un yerine Jean Onana'yı ilk 11'de düşünüyor. Onana'nın orta sahada Al Musrati ile birlikte görev yapması bekleniyor.