Süper Kupa maçında sakatlanmıştı: Hollandalı hoca Gedson Fernandes'in alternatifini buldu!

Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un sakatlanan Gedson Fernandes'in yerine Jean Onana'ya şans vereceği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 11:35
Süper Kupa maçında sakatlanmıştı: Hollandalı hoca Gedson Fernandes'in alternatifini buldu!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanda, ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasından sonra dar alanda çift kale maç oynadıkları aktarıldı. Van Bronckhorst'un bir gün izin verdiği siyah-beyazlılar, Samsunspor mesaisine cuma günü devam edecek.

GEDSON YERİNE ONANA

Turkcell Süper Kupa maçında ayak bileği burkulan Gedson Fernandes çalışmada yer almadı. Portekizli futbolcunun, Samsunspor maçına yetişmesinin zor olduğu aktarıldı.

Milliyet'in haberine göre teknik patron Van Bronckhorst, Gedson'un yerine Jean Onana'yı ilk 11'de düşünüyor. Onana'nın orta sahada Al Musrati ile birlikte görev yapması bekleniyor.


gedson fernandes haberleri Jean Onana haberleri Giovanni van Bronckhorst haberleri beşiktaş haberleri samsunspor haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Yeni adresi belli oldu: Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ın ayrılığını resmen açıkladı!

Yeni adresi belli oldu: Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ın ayrılığını resmen açıkladı!
Beşiktaş'tan ayrılmıştı: Rachid Ghezzal'a sürpriz talip!

Beşiktaş'tan ayrılmıştı: Rachid Ghezzal'a sürpriz talip!
TFF açıkladı: Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ye sevk edildi!

TFF açıkladı: Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ye sevk edildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler