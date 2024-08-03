Süper Kupa öncesi... Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi konuştu. Buruk, "Zaten iyi bir kadromuz var. İnşallah sona ererse bugün de transfer görüşmemiz var" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalar yaptı.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Geçen seneki şampiyonluk çok önemliydi, değerliydi. Maç bittikten sonra 25. şampiyonluk hedefini çizdik. Bu doğrultuda çalıştık. Takım olarak, psikolojik olarak hazırız. Bu maçı da, kupayı da önemsiyoruz. Çok önemli bir camiaya karşı oynuyoruz. İki takım da kazanmak istiyor. Güzel bir ortam bizi bekliyor. Güzel bir atmosfer var. İnşallah güzel bir maç olur" dedi.
"TRANSFER GÖRÜŞMEMİZ VAR"
Transfer açıklamasında da bulunan Buruk, "Çok iyi oyuncularımız var. Kampı da çok iyi geçirdiler. Kampı birlikte geçirmek de çok önemli. Birçok oyuncumuz bizimle birlikteydi. İyi bir kamp geçirdik. Zaten iyi bir kadromuz var. İnşallah sona ererse bugün de transfer görüşmemiz var. Çok önemli oyuncular kadromuza katıyoruz. Dönen oyuncular var. Karşımızda da önemli transferlere imza atmış bir takım var. Hücum anlamında güçlü bir takım. Hiçbir takıma karşı savunma önlemi almadık, hep kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Genel olarak baktığınızda iyi bir kadro. Zor bir maç. Ama maçı en doğru şekilde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.
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